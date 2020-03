Cristina Ferreira deixa mensagem especial a Dolores e fala sobre o estado de saúde da mãe de Ronaldo

Dolores Aveiro e Cristina Ferreira

05 mar 2020 • 12:23

Queria mandar um beijinho a toda a família e à D. Dolores

Nesta altura de recolhimento em que eles estão a passar por uma fase menos feliz e está tudo a correr a bem, foi-me pedido – e eu fui das primeiras pessoas a falar com eles – que não divulgasse nada", explicou.



No seu programa, Cristina falou com um especialista para comentar a condição de saúde da mãe de Ronaldo.

Depois de, na última segunda-feira, Dolores Aveiro ter sido internada de urgência no hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com um AVC, a família tem dado conta que o estado de saúde da matriarca do clã está a evoluir favoravelmente.Esta quinta-feira, Cristina Ferreira, que sempre assumiu ter uma ligação especial com a mãe de CR7, comentou o delicado assunto no seu programa e deixou uma mensagem especial a Dolores.e deixar aqui só uma explicação. Não me manifestei, nem me vou manifestar sobre o assunto porque me foi pedido pela própria família.