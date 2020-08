Cristina Ferreira deixa pistas de que vai voltar a fazer dupla com Pedro Teixeira

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao partilhar uma nova imagem nos estúdios da TVI. Desta vez, com um dos seus colegas mais queridos, Pedro Teixeira.A apresentadora surge nos bastidores do programa comandado pelo ator, 'Mental Samurai', e levantou 'a ponta do véu' sobre o regresso da dupla com o apresentador., elogiou a nova diretora de programas da estação de Queluz., continuou., disse ainda, deixando no ar um possível regresso do programa 'Apanha se Puderes', um projeto que conduziu ao lado do namorado de Sara Matos, que foi transmitido no canal antes de se mudar para a SIC.Os fãs não ficaram indiferentes e reagiram., escreveram os admiradores nos comentários da publicação., foram alguns dos elogios dos seguidores ao verem a dupla de apresentadores a voltar a unir-se, ansiosos por desvendar se vão realmente abraçar novamente um projeto juntos.Recorde-se que Cristina Ferreira voltou a protagonizar uma polémica transferência televisiva e regressou à TVI, como accionista da Media Capital e diretora de programas.