Cristina Ferreira derruba Ronaldo nas redes sociais

01:30

Carolina Cunha





Pela primeira vez, Cristina Ferreira conseguiu destronar Cristiano Ronaldo. A apresentadora lidera a lista das 10 personalidades com maior número de menções nas redes sociais no mês de julho, que até à data era liderada por CR7.“Cristiano, a bola é minha desta vez”, escreveu o rosto da TVI para festejar a conquista, ao partilhar com os seus fãs os números apontados pelo serviço Social Media Explorer da Mediamonitor e citados pela Marketeer. No mês em que protagonizou a mudança da SIC para a TVI, Cristina somou 5480 menções nas redes sociais em Portugal, já Ronaldo ficou em segundo lugar com 4584 referências. António Costa arrecadou o terceiro lugar da lista em que constam ainda nomes como Jorge Jesus, Pinto da Costa, David Carreira e Maria Botelho Moniz.

Contudo, o internacional português continua a ser uma das personalidades com mais seguidores do Mundo, com 235 milhões de seguidores só na sua página de Instragram. Já Cristina conta apenas com 1,4 milhões.