Cristina Ferreira desabafa: "Quero casar-me, mas nunca consegui"

Foi durante o seu programa na SIC, que a apresentadora surgiu no início de uma parte da emissão com um véu na cabeça. O rosto das manhãs preparava-se para receber um casal que deu o nó nesta altura, em pleno surto de coronavírus, apesar de todas as dificuldades.

"Isto é um assunto muito sério" , começou por dizer. "Eu nunca pus uma coisa destas, não sei como é que isto se faz" , brincou, ao tentar colocar o véu.

"Eu quero casar-me, mas não tenho hipótese, até hoje, nunca consegui" , desabafou a estrela da SIC, em conversa com o assistente de produção, Ben, que a tem acompanhado nas emissões do formato.

Esta não é a primeira vez que Cristina Ferreira aborda o assunto e mostra mágoa por nunca ter concretizado o sonho de subir ao altar.

Na mesma emissão do 'Programa da Cristina', Cristina Ferreira voltou a protagonizar um momento insólito ao falar sobre a intimidade de Ben, na relação com Rita Ferro Rodrigues.