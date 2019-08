Cristina Ferreira descansa a bordo de iate

01:30

Vânia Nunes

Cristina Ferreira já disse várias vezes que um dos maiores prazeres que tem na vida é viajar. Por isso, aproveita todas as pausas que tem na televisão para o fazer. Desta vez, não foi exceção.

Depois de meses intensivos de trabalho na SIC, a estrela do canal está inteiramente dedicada à família e ao lazer, e já rumou para um destino de praia.

Esta quarta-feira, Cristina partilhou com os seguidores uma fotografia a bordo de um iate, com um fato de banho branco decotado, que lhe valeu elogios dos seguidores. A apresentadora escreveu apenas na legenda "Felicitá" (felicidade, em italiano), mas não revelou o destino. Apesar de estar de férias, Cristina continua no ecrã de segunda a sexta, com o novo programa, ‘Prémio de Sonho’, que deixou previamente gravado.