Cristina Ferreira descansa ao lado do patrão Mário Ferreira

Rute Lourenço

Cristina Ferreira já começou as suas férias de verão e o primeiro período de descanso está a ser gozado ao lado do patrão da TVI, Mário Ferreira. A convite do administrador da Media Capital, a apresentadora e o filho Tiago embarcaram num cruzeiro de luxo pelo Mediterrâneo, que serviu para assinalar os 15 anos de casamento do empresário com a mulher, Paula Paz Dias.No mesmo barco, propriedade de Mário Ferreira, seguia também Pedro Abrunhosa, entre outros amigos. A data foi assinalada ao largo da ilha de Formentera, em Espanha, com uma festa em que os convidados se vestiram de branco e onde não faltaram mordomias. Depois desta paragem, o grupo seguiu para o próximo destino: a ilha de Capri, em Itália.As férias financiadas pelo patrão mostram que, apesar dos desaires de audiências, Cristina continua a manter a confiança de Mário Ferreira, que em outras ocasiões já a convidou para descansar a bordo dos seus cruzeiros. Depois destes dias de férias, a estrela irá continuar a descontrair ao lado da família, num descanso mais recatado. O mês de agosto irá ser passado longe dos ecrãs.