Cristina Ferreira descarta Maria Cerqueira Gomes no regresso do 'Conta-me' à TV

Apresentadora desvendou lado mais íntimo em conversa com Cristina Ferreira.

Para trás ficou Maria Cerqueira Gomes que foi recentemente anunciada pela diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal como o reforço do programa rival do 'Alta Definição'. Estará a estreia da portuense no 'Conta-me' adiada para o início do próximo ano?A decisão pode ter sido motivada com os resultados obtidos no segmento 'Entrevista Especial', emitido a 6 de dezembro. A conversa de Cristina Ferreira com Maria Cerqueira Gomes agarrou 966 mil espectadores, derrubando a concorrência.Recorde-se, Manuel Luís Goucha é um dos apresentadores do programa de entrevistas da TVI.