Cristina Ferreira desilude fãs com entrevista polémica

André Filipe Oliveira

Cristina Ferreira volta a estar no centro de todas as atenções, desta vez pelos piores motivos. A apresentadora decidiu entrevistar Maria das Dores, a mulher que mandou matar o marido, em 2007, e está presa há 12 anos na cadeia de Tires, em Cascais. A socialite revelou ter sido vítima de maus-tratos e que terão sido os episódios de alegada violência que a levaram a encomendar a morte de Paulo Cruz.Nas redes sociais, os admiradores de Cristina mostraram-se desiludidos com a sua entrevista e teceram-lhe duras críticas. "A própria Cristina já a condenou na ‘Crónica Criminal’, da TVI. Mas agora, para fazer dinheiro, dá- -lhe jeito. Fica-lhe tão mal", atacou um seguidor. "Sinceramente, dar protagonismo a quem mata e manda matar... Cristina, foste muito baixa. Queria ver se fosse da tua família, se fazia capas com uma assassina", atirou uma fã indignada.Esta foi a primeira entrevista de Maria das Dores, condenada a 21 de prisão. A socialite revelou, ainda, que não vê o filho mais novo desde que foi para a cadeia e que está arrependida pelo crime que cometeu: "Ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. Nunca me vou desculpar."