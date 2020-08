Cristina Ferreira deslumbra com fotografias das férias no Douro

15:27

Antes de começar oficialmente a exercer funções natem aproveitado as férias para brindar os seguidores com fotografias do seu descanso no norte do país. Este domingo, dia 2 de agosto, a novado canal de Queluz de Baixo deslumbrou ao usar um vestido esvoaçante e um fato de banho branco, a bordo de um barco no rio Douro, em Vila Nova de Foz Coa.Os seguidores não hesitaram em tecer rasgados elogios à comunicadora:ou, são alguns dos comentários que se podem ler.Nem a irmã de, resistiu a comentar a fotografia partilhada:, afirmou.A apresentadora já passou pela, uma aldeia histórica do conselho dae mostrou-se encantada com local que escolheu para ficar alojada:, escreveu.