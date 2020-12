Cristina Ferreira despede-se de Ben com muita emoção

Foi através da sua página de Instagram que Cristina Ferreira anunciou o fim do programa da TVI, 'Dia de Cristina', nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro. "Há capítulos que se encerram na nossa vida. O futuro está à porta", escreveu na rede social.





Na última emissão do programa, a estrela da TVI deixou uma mensagem de agradecimento a toda a equipa de profissionais, que contribuíram para a concretização do seu projeto.



"Aquilo que chega a sua casa, a boa energia que chega aí, só é possível porque temos uma equipa unida que faz isto com amor, paixão e que sabe aquilo que você merece … que é o melhor."





A despedida contou ainda com um momento emotivo, protagonizado por Cristina Ferreira e Rúben Vieira. A apresentadora nunca escondeu a admiração que sente pelo marido de Rita Ferro Rodrigues, e garantiu que o percurso do colega não iria ficar por ali. Ben teve ainda direito a umas palavras especiais.





"Nós temos que perceber os outros e dar-lhes asas para eles voarem e tu serás sempre meu para o resto da vida, portanto, és mais da Rita do que meu. Não vá alguém estranhar", disse.