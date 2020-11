Cristina Ferreira despede-se de Pedro Pinto: "Um abraço de muita sorte"

Daqui a pouco estou na TVI para continuar a trabalhar no futuro mas antes, o Pedro. Passaram 20 anos do dia em que um exercício na universidade me fez crer que o jornalismo televisivo era o meu futuro. Foi o Pedro que me sugeriu para um estágio na RTP. Foi o Pedro que ontem me abriu de novo a porta de casa. Estávamos os dois nervosos, acho que pelo carinho que nos une. Foi tão especial ter sido ele. Obrigada Pedro", escreveu na altura Cristina Ferreira.





"Este foi o último jornal que apresentei, é o meu último dia aqui na

TVI

. Paulo Portas, foi um orgulho muito especial ter estado aqui consigo muitos domingos a acompanhar a evolução da

pandemia

e as várias incidências que o mundo nos vai trazendo", disse, na presença do comentador político. Depois, dirigiu-se a quem o acompanha. "

projeto

. Até a uma próxima oportunidade".

Este domingo, 22 de novembro, foi o último 'Jornal das 8' (TVI) apresentado por Pedro Pinto. O jornalista deixa o canal ao fim de 20 anos, para se dedicar à comunicação do Benfica.Cristina Ferreira não ficou indiferente à despedida de Pedro Pinto. "", escreveu a apresentadora nas redes sociais, referindo-se a um episódio que já tinha relatado em setembro, quando foi entrevista pelo jornalista quando se mudou para a TVI.Pedo Pinto despediu-se com emoção dos telespectadores do canal de Queluz de Baixo onde estava desde 1998.