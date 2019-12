Cristina Ferreira despede-se do paraíso e regressa ao trabalho

Os dias de sonho de Cristina Ferreira nas Maldivas, onde chegou na quinta-feira, estão a terminar. De energias renovadas, a estrela maior da SIC já partilhou que está de regresso ao pequeno ecrã na terça-feira.Esta segunda-feira, o ‘Programa da Cristina’ reabre portas com Cláudio Ramos a fazer as honras da casa."Terça já aí estou. Mas amanhã [esta segunda-feira] cuidem bem do meu vizinho. Ele vai aí abrir as janelas", explicou no Instagram, onde respondeu a várias perguntas dos seguidores. Cristina revelou que "é quase sempre" o filho, Tiago, de onze anos, que lhe tira fotografias durante as férias e que viaja "com a família".Também esclareceu porque é que divulga tantas imagens nas redes sociais quando viaja. "Partilho porque gosto mesmo de o fazer. Viajar é para mim o melhor do Mundo. Costumo dizer que trabalho para isso. E, durante muito tempo, só viajei assim, a ver as fotos dos outros. Até que consegui apanhar o avião."Mas Cristina Ferreira não é a única cara conhecida a desfrutar dos últimos dias do ano fora do País. Ana Guiomar e Diogo Valsassina curiosamente escolheram também as Maldivas para descansar. Rita Pereira também viajou para um destino de calor e Catarina Gouveia está no Rio de Janeiro.