Cristina Ferreira desvenda planos para o Natal: “Vai ter o menor número de pessoas em casa”

Apresentadora da TVI vai passar o Natal com os pais e com o filho, Tiago.

23 dez 2020 • 14:17

A dois dias do Natal, são muitos os portugueses que ainda se encontram a tratar dos últimos preparativos. Não é o caso de Cristina Ferreira. Em entrevista à Nova Gente, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revelou os planos bem definidos para a quadra natalícia.

Devido à pandemia de Covid-19, que assola o mundo, a apresentadora não vai poder reunir a família toda. "Vai ter o menor número de pessoas em casa, o núcleo mais restrito, mas sentir que o Natal é apenas um dia dos outros 365 ao longo do ano e o importante é que quem nós gostamos se sinta mimado sempre. O Natal é sentir que todos estão à mesa, embora possam não estar", disse.

A véspera de Natal e o dia 25 vão ser passados em casa da comunicadora, com os pais e o filho, Tiago "na mesma mesa de sempre, a comer o mesmo de sempre". No que toca à comida, Cristina não se atreve a "meter as mãos na massa": "Eu não cozinho, eu ponho a mão na decoração. Costumo dizer: ‘Se a minha mãe faz aquilo tão bem, porque é que vou arriscar?'".

Num ano fora do comum, a apresentadora optou por não comprar muitos presentes: "As pessoas não estão a dar tanta importância às prendas como nos outros anos. É evidente que há três ou quatro pessoas que eu sinto que não posso faltar porque são ambas minhas o ano inteiro e que precisam desse mimo porque me ajudam muito, mas de resto, acho que não pensei muito nisso. O importante é o abraço àqueles que nos são próximos e o carinho que podemos dar-lhes. De resto, os presentes são pouco ao lado do amor".