Cristina Ferreira desvenda segredo sobre aliança na mão esquerda

01:30

Foi Cláudio Ramos quem tirou o coelho da cartola: questionou Cristina Ferreira, em direto, no programa ‘Dois às 10’, da TVI, sobre o misterioso anel que a apresentadora exibia no dedo anelar da mão esquerda. "Tens aliança?", perguntou. E a colega, recém-chegada de umas férias românticas nas Maldivas com o namorado, o antigo tenista João Monteiro, respondeu. "Tenho um anel há muitos anos, desde que batizei o Tiago [filho], que diz Tiago. O pai dele [António Casinhas] tem um igual, e nós nunca o tirámos ao longo destes 14 anos. Não tenho nada de novo", explicou.As férias nas Maldivas foram, de resto, o tema de abertura do programa matutino, com os apresentadores a recriarem, em estúdio, a foto que Cristina, de 46 anos, e João Monteiro, de 30, tiraram no paraíso: os dois juntos, dentro de um coração feito com luzes."Tu não podes ser assim ciumento!", comentou Cristina Ferreira, com humor. "Tens-me todos os dias... Qual é o problema de um coraçãozinho e de um jantar?".