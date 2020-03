Cristina Ferreira dispensa público do programa devido ao coronavírus

Cristina Ferreira surpreende com decote ousado

Foto: Instagram

11:45

De forma a proteger os convidados do seu programa, Cristina Ferreira anunciou esta terça-feira, dia 10 de março, que a partir de amanhã vai deixar de ter público no 'Programa da Cristina'., começa por contar ao falar para o público., finaliza, num vídeo que também foi partilha no Instagram do 'Programa da Cristina'.