Cristina Ferreira "disposta a tudo" para derrotar SIC

"Ela está disposta a tudo para dar luta à concorrência", afirmou. "Ela emana confiança e certeza na estratégia que tem montada. E como agora é diretora, não haverá quem lhe corte as pernas", disse ainda a mesma fonte.



Cristina Ferreira regressou à TVI e está confiante na decisão que tomou, após deixar a SIC.Fonte próxima revelou à 'TVMais' que a apresentadora estápara vencer as audiências.

De volta à estação de Queluz de Baixo, Cristina Ferreira vai assumir o cargo de diretora de entretenimento e de ficção, administradora e acionista e vai começar a trabalhar já no início de setembro. A estrela da televisão mostra-se radiante com a mudança, apesar de continuar a ser alvo de algumas críticas por ter abandonado o comando do 'Programa da Cristina', na SIC.



Cristina já se mostrou ao lado dos colegas Manuel Luís Goucha e Pedro Teixeira, com quem sempre teve uma relação de maior afinidade no seio do canal.