Cristina Ferreira diverte-se em jantar com rivais da TVI

Foi há precisamente um ano que os caminhos profissionais de Cristina Ferreira, Rita Pereira e Pedro Teixeira tomaram rumos diferentes.A rainha das manhãs mudou-se para o canal concorrente, Pedro Teixeira ganhou mais destaque na TVI e Rita Pereira – que se mantém de pedra e cal no canal de Queluz de Baixo – afastou-se do pequeno ecrã para se dedicar à maternidade. Mas a amizade mantém-se intocável.Na quarta-feira, as estrelas da televisão juntaram-se para o jantar de Natal da agência que os representa, a Notable, e a cumplicidade que partilham ficou visível nas fotografias que divulgaram nas redes sociais.O encontro decorreu na Capital do Natal, em Algés, que abriu exclusivamente para o grupo.