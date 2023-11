Cristina Ferreira dividida entre os ‘dois amores’ Depois de Bruno Cabrerizo, recruta Miguel Cristovinho para o ‘Dança com as Estrelas’.

17 nov 2023 • 01:30

O músico Miguel Cristovinho aceitou o convite de Cristina Ferreira para participar no ‘Dança com as Estrelas’, o concurso de talentos com famosos que está de volta à TVI. Desta forma, a apresentadora, de 46 anos, junta, no mesmo programa, dois nomes que já foram apontados como seus namorados: o cantor dos D.A.M.A., de 34, e o ator brasileiro Bruno Cabrerizo, de 44, com quem vai conduzir o formato.



Outra concorrente que já está confirmada, também de acordo com a revista ‘TV Guia’, é a atriz Ana Guiomar, de 35, que integra atualmente o elenco da novela ‘Festa é Festa’, da TVI.

