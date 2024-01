Cristina Ferreira divulga número de telemóvel sem querer: “Virou uma central telefónica” Apresentadora partilhou nas redes sociais o número de Bruno Cabrerizo sem querer e o telemóvel não parou de tocar.

Cristina Ferreira divulgou, nas redes sociais, o número de telemóvel de Bruno Cabrerizo. Depois, a apresentadora reconheceu que se tratou de um engano, uma “asneira”, como escreveu, e pediu para “deixarem o rapaz em paz”.



O co-apresentador do ‘Dança com as Estrelas’ (TVI) revelou ao CM como descobriu tudo. “Eu estava no carro. Liguei à Cristina para falar sobre uma coisa do programa, a gente conversou, conversou e ela tem essa coisa de às vezes tirar uma captura de ecrã e publicar. Eu estava a dirigir e não vi nada. Dois minutos depois o meu telefone começou a tocar sem parar, eu não conseguia atender as pessoas, mas eu achava que era alguém que eu conhecia. Virou uma central telefónica, mas não estava entendendo. Até que vi uma mensagem a dizer ‘a Cristina postou uma coisa com o teu número’. Pânico”, contou o ator brasileiro, de 44 anos. “Liguei para a Cristina e disse-lhe: Vai ver o que tu fez’”, acrescentou. “Não sei como vou resolver isto. Houve até gente que pediu dinheiro por MB WAY [aplicação de pagamentos e transferências]”.



