Cristina Ferreira doa 20 mil euros para ajudar na luta contra o novo coronavírus

Cristina Ferreira decidiu doar 20 mil euros para ajudar instituições de saúde na luta contra o coronavírus. A revelação foi feita através de um comunicado enviado às redações., começa por explicar a nota referida.

"Esta verba, a que se juntam outros 20 mil euros da apresentadora, vão ser entregues ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. e Hospital Garcia da Horta", conclui.

A 'rainha' das manhãs confessa estar muito feliz com esta iniciativa. "Estamos juntos há muitos anos, sempre pela saúde dos portugueses e, agora, mais do que nunca, a união é para salvar vidas. Juntos. Por Portugal. Pelas pessoas".



Cristina Ferreira já mostrou variadas vezes que está preocupada com a pandemia que se espalhou pelo mundo. A apresentadora regressou ao 'Programa da Cristina' esta semana mas confessou que "preferia estar em casa".





Cristina Ferreira assume medo por regressar ao trabalho









Para além dos 20 mil euros doados pela apresentadora, "Cristina Ferreira, através da 'Revista Cristina', vai iniciar uma campanha de angariação de fundos para ajudar as referidas unidades hospitalares".