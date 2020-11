Cristina Ferreira e as preocupações com o filho: "Vai ter de levar com isto tudo"

Cristina Ferreira dedicou um capítulo do livro ao filho, Tiago, de 11 anos, fruto da antiga relação com António Casinhas, que é a sua principal preocupação.No entanto, o coração de mãe descansa, uma vez que a criança tem revelado maturidade para lidar com as situações menos boas.A apresentadora recorda, no entanto, um episódio particular, que mexeu consigo, no primeiro dia de escola de Tiago do 5º ano."Nos primeiros anos de escola, houve muita proteção. A professora tomava conta dele a esse nível. No 5º ano entrou numa escola gigante, com crianças até aos 15 ou 16 anos, jovens que sabem quem sou. No primeiro dia fui levá-lo à escola e estavam umas 30 crianças no portão a gritar: Cristina, Cristina, Cristina!A estrela revela ainda que Tiago já lê as notícias que são escritas sobre si e que às vezes questiona a veracidade das mesmas.