Cristina Ferreira é assunto tabu na SIC e até foi apagada de programa de César Mourão

Durante a conversa com Diana Chaves e João Baião, Júlia Pinheiro atropelou-os diversas vezes de forma a impedir que falassem no nome da nova acionista da TVI.

"Estava em Monte Gordo e tinha acabado de ver a notícia [da saída de Cristina Ferreira da SIC] na Internet", começou por referir a beldade das manhãs da SIC. "Da ausência de alguém e que era necessário avançar para outra solução", interrompeu a veterana.

João Baião também foi atropelado. "De repente, recebo uma mensagem do Daniel a dizer: ‘Preciso de ti para as manhãs. Posso contar contigo?’. E eu: ‘Claro’ (…) eu tinha feito as manhãs três dias…", recordou o apresentador. "Com a anterior proprietária da casa", voltou a reforçar a anfitriã das tardes.





A carregar o vídeo ...

Momento de tensão aconteceu durante conversa com Júlia Pinheiro.

Mas não foi caso o único. O mais flagrante foi durante a repetição do Especial Fim de Ano do programa 'Terra Nossa', de César Mourão. Todas as referências a Cristina Ferreira foram eliminadas.Os "cortes" foram notados por alguns espectadores que fizeram os devidos reparos nas plataformas digitais da SIC.Recorde-se, Cristina Ferreira quebrou o contrato de exclusividade com a estação de Pinto Balsemão a 17 de julho ao anunciar o regresso à TVI. Está a braços com a Justiça para escapar à indemnização de 20 milhões de euros exigidos pelos donos da SIC.