Cristina Ferreira e Casinhas juntos em casamento

Ontem foi uma dia muito especial para a família. Casou a minha prima/irmã e a Júlia, afilhada do meu filho,foi batizada", escreveu Cristina nas redes sociais.





Recorde-se que Cristina Ferreira e António Casinhas se separaram em 2011, após 15 anos de vida em comum. A apresentadora diz que irá sempre amar o pai do filho.



"Eu e ele - sei que este sentimento é recíproco - vamos amar-nos para o resto da vida, sendo que o amor encerra aquilo que cada um quiser. E pode não ter essa vivência a dois e pode deixar entrar outras pessoas", disse em entrevista ao 'Expresso'.



Anteriormente, em conversa com Judite Sousa, a apresentadora já se tinha emocionado ao falar do que sente por Casinhas. "Não deixámos de ser família. Deixamos apenas de ser marido e mulher. Só isso.Gostamos muito um do outro e gostamos mais ainda do nosso filho".



Cristina Ferreira já fez saber várias vezes que, apesar da separação, António Casinhas continua a ser família. Em entrevista a Filomena Cautela, a apresentadora disse que não teve mais nenhum namorado depois do empresário e a relação que mantêm é diária, sendo que as famílias de ambas as parttes continuam a conviver com frequência.No último sábado foi isso mesmo que aconteceu com a estrela da SIC e o 'ex' a irem juntos, com o filho, Tiago, ao casamento de uma prima - e uma das melhores amigas de Cristina - e também ao batizado da filha desta, da qual Tiago foi padrinho.Depois de Cristina ter registado o momento nas redes sociais, foi a vez de o empresário partilhar uma imagem em que aparece ao lado do filho Tiago, com os dois vestidos de igual.