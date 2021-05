Cristina Ferreira é conduzida a casa por segurança privado de Cristiano Ronaldo

16 mai 2021 • 19:46

Temos um país de uma beleza indescritível", escreveu numa das publicações onde se mostrou encantada com a região norte de Portugal.



A sensação de acordar a navegar no Douro é indescritível de tão apaziguadora. De paz", confessou.



Já de "regresso a casa", à Malveira, Cristina Ferreira teve um motorista especial: Gonçalo Salgado, o segurança privado que costuma acompanhar Cristiano Ronaldo quando este vem a Portugal. "Cristiano, hoje fiquei eu com o Gonçalo Salgado", brincou.

rumou ao norte para um fim de semana especial. A apresentadora chegou à Invicta na sexta-feira e desceu o rio Douro num barco de luxo e mostrou-se encantada com as paisagens.A travessia do rio Douro aconteceu sábado e domingo e a estrela da TVI dormiu no barco tendo mostrado nas suas redes sociais o quarto, onde se destacavam vários apontamentos de luxo.