Cristina Ferreira e Diana Chaves voltam a apostar em visual igual

28 abr 2021 • 18:31

Esta terça-feira,voltaram a usar o mesmo visual. As duas apresentadorasda marca Elisabetta Franchi no valor de 321 euros.A colega de João Baião começou a manhã no 'Casa Feliz', na SIC, onde mostrou que escolheu a peça tendo conjugado com um top nude. Já no final do dia, Cristina Ferreira abriu as portas do 'Cristina ComVida' e mostrou-se com as mesmas calças que a colega, mas optou por usar um top escuro de gola alta.Esta não é a primeira vez que as duas apresentadoras mostram que têm um gosto parecido. A 7 de abril, Cristina Ferreira usou umem branco, sendo que Diana Chaves já tinha usado a mesma peça a 19 de março, mas em rosa.Já no programa de Natal que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI organizou no canal, usou uma. No mês de fevereiro, a colega de João Baião usou o mesmo visual que a rival.