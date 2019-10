Cristina Ferreira e Goucha almoçam juntos

Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha

Foto: Instagram

11:01

No início do ano, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha tornaram-se rivais nas manhãs da televisão. No entanto, fora do pequeno ecrã mantêm a amizade.A prova disso foi o facto dos dois apresentadores terem ido almoçar juntos. Ruben Correia, um amigo que têm em comum, partilhou uma fotografia do momento.", escreveu o produtor na legenda.Cristina Ferreira mantém-se firme na liderança das audiência com o 'Programa da Cristina', na SIC, enquanto Manuel Luís Goucha aguarda por indicações da TVI para novas projetos, uma vez que se prevê o fim do 'Você na TV' já em dezembro.