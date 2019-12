Cristina Ferreira e Goucha juntos em jantar de Natal milionário

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha anteciparam o Natal e, na quarta-feira, juntaram-se para jantar e trocar presentes.O encontro entre os ex-colegas decorreu num hotel de cinco estrelas, em Lisboa, onde beberam champanhe acompanhados por outros dois amigos em comum: Lurdes Guerreiro, diretora de Produção Nacional da TVI, e Rúben Correia, produtor. Mas este não foi o único luxo da noite.A ‘rainha’ das manhãs da SIC ofereceu a Manuel Luís Goucha uns sapatos da marca Christian Louboutin que custaram cerca de 800 euros. "Perdeu a cabeça", exclamou o apresentador do ‘Você na TV!’ ao ver o que tinha recebido. Depois foi a vez deste oferecer à amiga uns ténis da Carolina Herrera no valor de 320 euros que a deixaram radiante.Concluída a troca de presentes, o convívio continuou num restaurante de luxo da capital, onde o grupo provou iguarias tão exclusivas (e caras) como caviar albino ou foie gras. Momentos inesquecíveis que fizeram questão de partilhar nas redes sociais.A noite de festa entre Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha não está mesmo disponível para todas as carteiras. Depois da troca de presentes em que o luxo foi a palavra de ordem, o jantar decorreu num restaurante conceituado de Lisboa.Para a ementa especial, o chef Olivier da Costa surpreendeu os apresentadores com caviar albino, que pode custar cerca de 100 mil euros o quilo. Durante o jantar, os ex-colegas mostraram-se divertidos e publicaram vídeos do encontro nas redes sociais.