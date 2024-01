Cristina Ferreira e João Monteiro: a primeira foto juntos

A apresentadora deixou-se fotografar com a sua nova paixão no restaurante de Olivier

Cristina Ferreira e João Monteiro

Foto: D.R.

15:14

Vanessa Fidalgo

Sobre noites felizes… sobre a amizade e o amor", escreveu Catarina Duarte, autora do 'post', na legenda da imagem





assim, sem pão sem nada?? Rubinho e Catarina, a dupla pirotécnica", escreveu sobre a publicação que efetivamente incendiou as redes sociais, somando milhares de 'gostos' em pouco mais de uma hora.

Afinal, não demorou muito até surgir a primeira foto de Cristina Ferreira com o seu novo amor, o tenista João Monteiro.O novo casal de namorados deixou-se fotografar no Yakuza, restaurante do 'chef' Olivier, e embora rodeado de amigos (entre os quais Rubinho), a proximidade é evidente.A foto chegou rapidamente às redes sociais, onde os comentários não se fizeram esperar:Já o músico Miguel Cristovinho, que chegou a ser apontado como uma das paixões da toda poderosa da TVI, assumiu um tom de brincadeira: "