Cristina Ferreira e João Monteiro já vivem juntos

14 mar 2024 • 10:47

Cristina Ferreira está a viver um verdadeiro conto de fadas. A apresentadora, de 46 anos, decidiu avançar mais uma etapa na relação com João Monteiro, de 30.De acordo com a revista 'TV Guia', o casal está a viver junto na mansão da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, na Malveira. O tenista deixou para trás a vida que tinha ao lado da mãe, Adriana Faria, do irmão, Francisco Monteiro, e da irmã, no Porto, fez as malas e mudou-se para perto da namorada.Para além do casal já viver junto, João Monteiro é muito bem aceite na família de Cristina Ferreira., revelou uma fonte próxima da apresentadora à referida publicação., acrescentou.Vale relembrar que Cristina Ferreira vive com o filho Tiago, de 15 anos, numa mansão avaliada em mais de 1 milhão de euros.