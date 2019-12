Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha reúnem-se para troca de presentes de luxo

Sapatos do Louboutin

Com o aproximar do Natal a troca de presentes, designada 'amigo secreto', começa a ser recorrente. E, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira não são exceção. Os apresentadores passaram uma noite divertida na quarta-feira, 11, que começou num hotel de cinco estrelas, em Lisboa.Mas não foi só o espaço que foi de luxo, os presentes dados pelos dois amigos também não são para todas as carteiras. A 'rainha' das manhãs da SIC ofereceu uns sapatos da marca Christian Louboutin que custam cerca de 800 euros. Já o companheiro de Maria Cerqueira Gomes no 'Você na TV' comprou para a amiga uns ténis no valor de 320 euros.

Ténis oferecidos por Manuel Luís Goucha

Lurdes Guerreiro (diretora de Produção Nacional da TVI) e Rúben Correia (produtor), sendo que depois foram jantar ao Restaurante Seen.





Os dois ex-colegas estiveram na companhia de