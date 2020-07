Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha vão de férias ao mesmo tempo

preparam-se para tirar férias ao mesmo tempo, e desfrutar de três semanas longe do pequeno ecrã.Os 'rivais' das manhãs apresentam os respetivos programas no último dia do mês de julho, e só voltam ao trabalho no mês seguinte, a 24 de agosto.", revelou uma fonte próxima à 'TVMais'.Quanto ao destino de férias da estrela da SIC, ainda é segredo, mas tudo indica que deverá passar por Vila Nova de Milfontes, para onde vai todos os anos.Em relação à estrela das manhãs da TVI,Na ausência de Cristina Ferreira na antena da SIC, a apresentadora vai ser substituída pelo companheiro do formato, João Baião, como já aconteceu em junho. Quanto a quem vai ocupar o lugar de Goucha durante esse tempo, ainda não está definido.A possibilidade de ser Cláudio Ramos a abraçar o desafio não ainda posta de lado está de lado.Outros nomes estão em hipótese, tais como a apresentadora Leonor Poeiras ou Maria Botelho Moniz, rostos que conquistam os espectadores do canal.