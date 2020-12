Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes inseparáveis

Apresentadoras mostram-se mais unidas do que nunca.

30 nov 2020 • 18:17

Quem as viu e quem as vê! Em menos de um ano, Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes passaram de rivais a amigas. Agora, as apresentadoras da TVI estão inseparáveis.

Desde que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI regressou à estação, a amizade entre as duas cresceu e a comunicadora do Porto é a aposta de Cristina para apresentar programas como o ‘Somos Portugal’, ‘Conta-me’ e, mais recentemente, o ‘Você na TV’, ao lado de Ruben Rua, na ausência de Manuel Luís Goucha, esta segunda-feira.

No mesmo dia, Maria partilhou uma fotografia em que surge ao lado de Cristina, evidenciando a cumplicidade que existe entre as duas.

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes foi capa da revista ‘Cristina’, no mês de novembro. Cristina Ferreira não poupou nos elogios à nova amiga: "A vida da Maria mudou, a minha mudou, a televisão mudou, o mundo mudou. Volto a dizer o que disse, desde que a vi, no primeiro dia: a Maria tem luz. Muita".