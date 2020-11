Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes juntam-se a Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’

13 nov 2020 • 15:22

Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha juntaram-se, esta sexta-feira, no ‘Você na TV’ para apresentarem uma iniciativa solidária, ‘Todos por Todos’.

O programa, que foi comandado por Goucha, contou ainda com a apresentação de várias caras da TVI, entre elas, Pedro Teixeira, Maria Botelho Moniz e Helena Coelho, mas foi com os primeiros apresentadores que o inédito aconteceu. Isto porque Maria Cerqueira Gomes entrevistou a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI para dar a conhecer o projeto solidário.

Durante a entrevista, foram vários os momentos divertidos com Manuel Luís Goucha a chamar "minha Maria" à colega, provocando risos entre as comunicadoras. A dado momento, Cristina Ferreira sugeriu ao apresentador, de 65 anos, que se sentasse entre as duas. Contudo, Goucha preferiu manter-se onde estava.