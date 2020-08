Cristina Ferreira e Nuno Santos reúnem-se para prepararem mudanças na TVI

21 ago 2020 • 19:14

Cristina Ferreira já se encontra a postos para iniciar oficialmente os trabalhos na TVI já no próximo mês de setembro. Após ter feitos alterações no ‘Big Brother’ ao substituir Cláudio Ramos por Teresa Guilherme na próxima edição do formato, a estrela da estação de Queluz de Baixo prepara-se para fazer novas mudanças no canal, sendo que um dos objetivos passa por acabar com o programa ‘A Tarde é Sua’ de Fátima Lopes.

Na tarde desta sexta-feira, a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI reuniu-se com o Diretor-Geral do canal, Nuno Santos, como fez questão de partilhar com os seguidores, criando especulação sobre mais mudanças na TVI.

"As caras são sérias porque percebemos que setembro é já amanhã. Nuno Santos a vista do escritório nem é má", escreveu na legenda da fotografia em que surge ao lado do diretor do canal.



Recorde-se que Cristina Ferreira está no centro de uma polémica após ter recebido uma notificação para pagar uma indemnização de mais de 20 milhões de euros à SIC.