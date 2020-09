Cristina Ferreira é oficialmente accionista da Media Capital

Cristina Ferreira tornou-se oficialmente acionista da Media Capital.O comunicado foi feito esta quinta-feira, 10 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"Para os devidos efeitos, a DoCasal Investimentos, Lda, (...) comunica por esta via que celebrou, enquanto compradora, um Shares Sale and Purchase Agreement com a Promotora de Informaciones, S.A. e a Vertix, SGPS, S.A., em 4 de setembro de 2020, relativo à aquisição de uma participação qualificada, concretamente para a compra e venda particular de 2.112.830 ações representativas de 2,5% do capital social e direitos de voto da Media Capital", lê-se no comunicado assinado por Cristina Ferreira, que comprou 2,5% da empresa que detém a estação de Queluz de Baixo.

"A referida compra e venda encontra-se sujeita a determinadas condições suspensivas, da verificação das quais depende a realização da transação", pode ler-se ainda.



Assim, Cristina Ferreira é oficialmente o primeiro rosto televisivo a subir ao conselho de administração da empresa onde se lançou no início da carreira.



Recorde-se que a estrela da TVI anunciou, em julho, que rescindia unilateralmente o contrato com a SIC, onde trabalhava há apenas um ano e meia, e que iria iniciar as funções na TVI durante o mês de setembro.