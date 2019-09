Sapatos de 1400 euros, vestidos de luxo e camarim recheado de flores: A noite de estrela de Cristina Ferreira

01:30

Cristina Ferreira concretizou este domingo o sonho antigo de apresentar a gala dos Globos de Ouro.A apresentadora da SIC rodeou-se de luxos para este grande dia: o seu camarim no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi forrado com uma passadeira vermelha, flores e muita vegetação, usou uma joia com água do mar da Ericeira e vários vestidos feitos especialmente para a ocasião.Cristina revelou nas redes sociais que um dos vestidos demorou 870 horas (mais de 36 dias completos) a ser feito. A estrela da estação de Paço de Arcos usou ainda sapatos da coleção limitada Cristal Couture que custam, em média, 1400 euros.