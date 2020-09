Cristina Ferreira e Pedro Teixeira gozam com André Filipe do 'Big Brothter'

A carregar o vídeo ...

Pedro Teixeira e Cristina Ferreira falam sobre escolha de André Filipe

O caso de André Filipe do ‘Big Brother’ continua a dar que falar.lembrou o concorrente durante a conversa com"Escolheste o André Filipe", questionou o ator.A nova diretora de ficção e entretenimento da TVI revelou os segredos dos bastidores do casting do jovem natural do Barreiro.", justificou entre risos.O tom de chacota da dupla televisiva mereceu críticas dos espectadores do formato, uma vez que André Filipe está a viver uma situação instável.O concorrente foi expulso do reality show por comportamentos indevidos na casa mais vigiada do País continua internado devido a um surto psicótico.Veja o vídeo