Cristina Ferreira e Pedro Teixeira revelam segredos picantes

Cristina Ferreira não tem pudores em abordar assuntos íntimos, mesmo que estejam relacionados com a roupa interior de que mais gosta. Por isso, esta semana deu que falar ao entrar numa brincadeira, entretanto divulgada, quando esteve nos bastidores do programa ‘5 para a meia-noite’, da RTP1.. No dia em que tiver alguém que me acorde a meio da noite pode ser que eu troque de cuecas", brincou a apresentadora da SIC, divertida.Mas, curiosamente, o amigo Pedro Teixeira também fez inconfidências que fizeram furor entre os seus seguidores.No programa ‘Maluco Beleza’, de Rui Unas, o ator e apresentador admitiu que sente algum embaraço nas gravações de cenas de sexo nos projetos de ficção que integra. "Quando faço cenas de cama borro-me de medo. Fico sempre nervoso", começou por contar o namorado de Sara Matos, recordando um episódio concreto.