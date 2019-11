Cristina Ferreira e Pedro Teixeira trocam mimos

Ver esta publicação no Instagram Miúda, vai trabalhar Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 6 de Nov, 2019 às 11:10 PST

mostram cada vez mais que a cumplicidade entre ambos continua.A apresentadora e o ator, que ficaram afastados em termos profissionais quando Cristina foi transferida para a concorrência e abraçou a SIC, não hesitam em fazer declarações públicas sobre a amizade que os une.Os dois trocaram mimos nas redes sociais que deixaram os milhares de seguidores que os acompanham derretidos., escreveu o namorado de Sara Matos numa fotografia onde Cristina surge bem disposta, pelas ruas de Lisboa., respondeu a estrela da estação de Paço de Arcos.Além das mensagens trocadas nas redes sociais, Cristina Ferreira presenteou o ex-colega na noite anterior à publicação, com uma visita surpresa ao restaurante do ator,, em Lisboa. No entanto, Pedro Teixeira não se encontrava no local, mas agradeceu o gesto de carinho à amiga.