Cristina Ferreira e ‘pipoca’ no mesmo hotel

00:12

Sónia Dias

Na companhia do namorado, o advogado Diogo Orvalho, Ana Garcia Martins está a passar umas férias de sonho na Madeira, para onde viajou após vencer as Marchas Populares pela Madragoa, ao lado de Bruno Cabrerizo.A ‘Pipoca Mais Doce’, de 41 anos, escolheu a Pérolado Atlântico para descansar e namorar, mas acabou por ter uma surpresa. Cristina Ferreira chegou ao Funchal na quarta-feira e ficou instalada no mesmo hotel de luxo que a influencer, o Savoy Palace.A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, de 44 anos, viajou para a Madeira depois de ter passado uns dias de descanso em Maiorca na companhia de uma amiga. Resta saber se as duas se vão cruzar durante esta escapadinha.Não é segredo para ninguém que a relação entre Cristina e ‘Pipoca’ já conheceu melhores diasdepoisdacríticasdainfluenceràproduçãodo‘BigBrother’, quando era comentadora do reality show.