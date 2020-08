Cristina Ferreira e Ruben Rua brincam com romance a bordo de iate

A poucos dias de iniciar funções como diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira tem desfrutado ao máximo das férias, agora na companhia de Ruben Rua. Nas redes sociais, a apresentadora tem feito questão de mostrar os melhores momentos através de vídeos e fotografias e brincou com os rumores de um romance com o manequim.



"Agora é que é deixá-los falar", escreveu Cristina num comentário de uma foto partilhada por Ruben Rua, onde aparecem os dois a sorrir em alto mar.

A bordo de um iate de luxo, os dois amigos têm-se divertido a dançar e a fazer coreografias, deixando muitos fãs em delírio.

Entretanto, a apresentadora ainda não esclareceu se vai voltar a trabalhar com o modelo, uma vez que antes da sua ida para o canal de Queluz de Baixo a anterior direção tinha decidido acabar com o contrato de exclusividade que Ruben Rua mantinha. Ainda assim, Cristina Ferreira quis deixar o suspense no ar e, numa fotografia do manequim escreveu a frase: ‘Setembro é amanhã’.

Recorde-se que Ruben Rua se juntou à amiga para mais uns dias de férias após ter colocado um ponto final no namoro com Amanda Amorim.