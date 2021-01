Cristina Ferreira e Ruben Rua: "Há uma paixão entre eles, mas ainda não assumida"

Além dos projetos profissionais que têm em comum, Cristina Ferreira e Ruben Rua têm partilhado cada vez mais momentos de lazer e, de acordo com a 'TV Guia', os dois vivem mesmo uma relação amorosa, longe dos olhares públicos.", revelou uma fonte próxima do casal à publicação.No entanto, nem a diretora de Ficção e Entretenimento, nem o apresentador falam do assunto.Recentemente, Ruben explicou: "Com esta proximidade a Cristina Ferreira, Ruben Rua tem recebido inúmeras mensagens de ódio de pessoas que associam o seu sucesso profissional à relação com a apresentadora."Senti necessidade em escrever o que me vai na alma [...]. Não quero permanecer num silêncio com características de cobardia, à imagem dos que todos os dias me atacam de forma desinformada, gratuita e ignorante [...].", lamentou.