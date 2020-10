Cristina Ferreira e Ruben Rua juntos no Alentejo mostram-se cada vez mais cúmplices

Depois de terem passado uma semana de férias juntos, a bordo de um iate de luxo no Algarve, levantando rumores de um romance, Cristina Ferreira e Ruben Rua continuam a mostrar-se muito cúmplices. No último fim de semana, o apresentador da TVI juntou-se à diretora de Ficção e Entretenimento do canal para uma escapadinha na Comporta, Alentejo.

Inicialmente, os dois contavam com a companhia de uma das melhores amigas da estrela, Catarina, mas acabaram por ficar sozinhos quando esta rumou à Madeira para continuar o descanso.

Cada vez mais cúmplices, aumentam as especulações de que Cristina e Ruben vivem uma relação em segredo. Recentemente, chegaram juntos a um evento e era o também modelo que conduzia o jipe de luxo da apresentadora. Questionada sobre o assunto, a estrela disse que não gostava de guiar de saltos altos.

Nessa mesma ocasião, o rosto da TVI acabou por assumir que nos últimos anos se tornou mais próxima de Ruben Rua, tendo construído uma amizade sólida.

Certo é que os dois apresentadores não se largam e já não se esforçam por disfarçar que estão juntos nos mesmos locais. No último sábado, captaram atenções ao partilharem, quase em simultâneo, fotografias em que era notório que estavam na mesma praia, na zona da Comporta. Nos vídeos divulgados por Ruben no Instagram, era também possível ouvir a gargalhada sonora de Cristina. No entanto, para já, os dois afirmam que são apenas amigos.