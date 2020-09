Cristina Ferreira e Rúben Rua "pressionados" a assumir união

Até ao momento reina o silêncio, mas a avaliar pelas recentes partilhas da atual diretora de Entretenimento e Ficção da TVI algo pode estar para acontecer.Além disso, os dois fizeram questão de se deixar fotografar lado a lado, deixando a nu a cumplicidade que os une. "A celebrar o momento. A vida", apontou o portuense numa publicação nas redes sociais.Em julho passado, Ruben Rua perdeu a exclusividade com a TVI. No entanto, a sua presença na antena do canal vai ser retomada muito em breve. A responsável pelo regresso do apresentador ao entretenimento é, claro está, Cristina Ferreira, e ao que tudo indica a estreia pode acontecer muito em breve.Enquanto tudo se alinha, Rúben Rua remete-se ao silêncio para não comprometer as surpresas de Cristina.