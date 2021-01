Cristina Ferreira e Ruben Rua vivem relação cada vez mais intensa

21 jan 2021 • 19:09

Vânia Nunes

A viver o período mais desafiante da sua carreira,tem-se rodeado das pessoas que mais ama nos momentos em que despe o papel de apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI. Além da família e de um núcleo muito restrito de amigos,é a sua companhia de eleição. Os dois mantêm uma relação próxima há vários anos, no entanto, agora está ainda mais intensa, de acordo com o que a ‘Vidas’ apurou.Longe dos corredores da estação de Queluz de Baixo e de olhares indiscretos, Cristina e Ruben têm mantido alguns encontros., avançou uma fonte próxima da apresentadora, ressalvando que o clima de cumplicidade entre os dois é inegável.No entanto, publicamente, nem um nem outro assumem a relação. No final do ano, Cristina Ferreira chegou mesmo a ser confrontada em direto por Sofia Ribeiro, ex-mulher de Ruben Rua, sobre a possibilidade de romance., respondeu.No plano profissional, o modelo tem-se afirmado na televisão, sendo uma das grandes apostas de Cristina.