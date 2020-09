Cristina Ferreira e Tony Carreira: A amizade dos novos donos da TVI

Amigos há vários anos, Cristina Ferreira e Tony Carreira têm também em comum a ambição, que os levou, aos dois, a integrarem o leque de novos investidores da Media Capital, dona da TVI.Terá sido, inclusivamente, a relação próxima que mantêm a facilitar as negociações.Foi a nova diretora da estação de Queluz de Baixo que convenceu o cantor a avançar para este negócio.Há muito que Cristina Ferreira e Tony Carreira têm o compromisso de se apoiarem em momentos decisivos.O músico pôde contar com a presença da amiga em concertos e lançamentos importantes e teve sempre destaque nos programas que esta conduziu.O contrário também se tem verificado e a estrela da TVI foi brindada com a presença de Tony em muitos dos eventos mediáticos que protagonizou.Além disso, foi em Cristina que confiou na hora de falar publicamente sobre momentos importantes da vida íntima, como o divórcio de Fernanda Antunes e a nova relação com Ângela Rocha.Sempre trocaram elogios e mostraram o carinho mútuo que nutrem. Agora, preparam-se para trabalharem juntos pela primeira vez.