Cristina Ferreira e Tony Carreira fazem as pazes

Tony Carreira e Cristina Ferreira têm dado sinais de uma reaproximação. O primeiro aconteceu quando a estrela da TVI convidou o cantor, em setembro, para atuar no ‘Palácio das Estrelas’, onde foi apresentada a nova grelha do canal. Já o segundo, perante as câmaras, aconteceu na passada terça-feira. Tony esteve presente no ‘Há Festa no Hospital’, onde cantor e apresentadora conversaram alegremente. Recorde-se que a zanga entre os dois remonta a 2020, quando Cristina recusou o pedido do cantor de dar uma oportunidade à filha Sara na representação, poucos meses antes de esta morrer, o que terá também contribuído para que Tony cedesse os direitos de transmissão da gala da Associação Sara Carreira à SIC.

