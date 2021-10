Cristina Ferreira e Tony Carreira reaproximam-se após zanga

Cristina Ferreira

01:30

A relação de Tony Carreira e Cristina Ferreira já fez correr muita tinta devido ao afastamento dos dois ao longo dos últimos meses. No entanto, o contrato de exclusividade do cantor romântico com a TVI terá motivado uma reaproximação.Em entrevista, Cristina Ferreira garantiu que está tudo bem com a relação com o artista. "Está tudo bem e tudo certo, O Tony está connosco na TVI, eu estou com o Tony hoje, amanhã e depois eternamente", disse à revista ‘Lux’.O novo contrato do cantor com a estação de Queluz de Baixo levou a um maior contacto entre os dois, uma vez que o artista irá abraçar novos projetos no canal, nomeadamente uma série ficcionada sobre a sua carreira.