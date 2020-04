Cristina Ferreira elogiada por look sexy

Vamos lá dar tudo nesta terça-feira", escreveu. Na fotografia surge sentada num sofá, no cenário do programa, com um vestido curto, em tons de verde, que deixa em evidência as suas pernas torneadas.



Os elogios não tardaram e os 'gostos' também não. O programa ainda não tinha terminado e a imagem contava já com quase 15 mil 'gostos'.





Cristina Ferreira mostra vestido sexy

A apresentadora de 42 anos partilhou uma imagem com os seguidores na sua página de Instagram e, pela legenda, também mostrou ter gostado do resultado final.