Cristina Ferreira em defesa de Rúben e Tatiana após polémica

Depois de ter ‘estalado o verniz’ nas redes sociais, Cristina Ferreira viu-se obrigada a explicar a polémica que envolve Tatiana e Rúben Boa Nova, concorrentes do reality show , ‘Big Brother’, da TVI.O casal foi ouvido a falar para o exterior com o filho, Lourenço, de três anos, o que vai contra as regras do jogo. Após as reações de seguidores e ex-concorrentes do programa, a apresentadora marcou presença no ‘Diário do Big Brother’, e recorreu às redes sociais para responder às críticas: “O superior interesse da criança foi a única coisa que norteou a TVI e a Endemol ao deixar que ouvisse a voz dos pais. Como devem calcular, não podemos entrar em pormenores que são privados e não o faremos.”

Esta atitude por parte da estação de televisão e da produtora do programa foi considerada por muitos como “favorecimento” ao casal, ao que Cristina Ferreira respondeu: “E não se trata de favorecimento até porque não há qualquer partilha de informação. Trata-se de empatia e humanidade.”